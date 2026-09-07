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AGENDA · Méjannes-lès-Alès

Salon Bien-être, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

samedi 24 octobre 2026 · Parc des expositions · Méjannes-lès-Alès

Salon Bien-être, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Parc des expositions
Adresse
Route d’Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès
Ville
30340 Méjannes-lès-Alès
Département
Gard

Salon Bien-être 24 et 25 octobre Parc des expositions Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T19:00:00+01:00

Parc des expositions Route d’Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie http://www.alesagglo-expo.com [{« type »: « email », « value »: « pkm.events@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 19 46 37 20 »}]
Un salon dédié au bien-être et à l’épanouissement personnel.

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