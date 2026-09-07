Salon Bien-être, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Informations pratiques

Salon Bien-être 24 et 25 octobre Parc des expositions Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T19:00:00+01:00

Parc des expositions Route d’Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie http://www.alesagglo-expo.com [{« type »: « email », « value »: « pkm.events@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 19 46 37 20 »}]

Un salon dédié au bien-être et à l’épanouissement personnel.