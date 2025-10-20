Salon Bigouden du Disque Triskell Pont-l’Abbé
Salon Bigouden du Disque Triskell Pont-l’Abbé dimanche 20 septembre 2026.
Salon Bigouden du Disque
Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
le Rdv des passionnés de disque! Porgramme à venir. .
Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62
L’événement Salon Bigouden du Disque Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Destination Pays Bigouden