Salon Clemenc’O Zen & Créateurs Salle municipale Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard

Informations pratiques

Saint-Vincent-sur-Jard

Salon Clemenc’O Zen & Créateurs

Salle municipale Clemenceau 9 Route de Jard sur Mer Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

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Salle municipale Clemenceau 9 Route de Jard sur Mer Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 73 04 23 carauxire@gmail.com

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English :

L’événement Salon Clemenc’O Zen & Créateurs Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral