Salon Clemenc’O Zen & Créateurs Salle municipale Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard
samedi 10 octobre 2026 · Salle municipale Clemenceau · Saint-Vincent-sur-Jard
Informations pratiques
Saint-Vincent-sur-Jard
Salon Clemenc’O Zen & Créateurs
Salle municipale Clemenceau 9 Route de Jard sur Mer Saint-Vincent-sur-Jard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
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Salle municipale Clemenceau 9 Route de Jard sur Mer Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 73 04 23 carauxire@gmail.com
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English :
L’événement Salon Clemenc’O Zen & Créateurs Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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