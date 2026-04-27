Salon d’art à thème Liberté Rue de la Vieille Église Eygalières

Eygalières

Salon d’art à thème Liberté

Du 16/05 au 31/05/2026 tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 19h.

Vendredi 15 mai 18h Vernissage. Rue de la Vieille Église Ancienne Église Saint-Laurent Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-16

Retrouvez la 7ème édition du Salon d’art à thème avec l’exposition Liberté , à l’ancienne Église Saint-Laurent d’Eygalières, du 16 au 31 mai !Familles

L’association Eygalières Terre d’Artistes a le plaisir d’annoncer l’exposition Liberté , une exploration artistique du thème universel de la liberté à travers les créations d’une trentaine d’artistes de l’Association ETDA.



A travers cette exposition, les artistes interrogent la liberté sous toutes ses formes intime, politique, sociale et poétique. Chaque œuvre propose une vision singulière, révélant la liberté tantôt comme un élan créatif affranchi de toute contrainte, tantôt comme une conquête ou une quête intérieure.



Les peintures, photographies et sculptures qui sont présentées témoignent de la puissance de l’Art comme espace d’expression libre et de réflexion critique.



Les artistes exposés invitent le public à dépasser les frontières du visible et à explorer les plus sensibles émotions, identités et résistances.



Vernissage en présence des artistes vendredi 15 mai à 18h .

Rue de la Vieille Église Ancienne Église Saint-Laurent Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 21 01 77 etda@free.fr

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English :

Don’t miss the 7th edition of the themed art fair, featuring the exhibition “Liberté”, at the former Saint-Laurent Church in Eygalières, from 16 to 31 May!

L’événement Salon d’art à thème Liberté Eygalières a été mis à jour le 2026-04-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles