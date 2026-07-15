[Salon] de la Musique Espace Guy de Maupassant Offranville

Informations pratiques

Offranville

[Salon] de la Musique

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

L’association offranvillaise Art’zic-K organise son premier Salon de la Musique.

Réunissant des exposants variés, tous en lien avec le monde musical vendeur/réparateur d’instruments, artistes, techniciens, écoles de musique… ce rendez-vous sera l’occasion d’ateliers pratiques, de conférences ou encore de puces aux instruments de seconde main.

Un événement en partenariat avec l’Harmonie Municipale d’Offranville et FA SI L’ASSO, association de parents d’élèves de l’école de musique Francis Poulenc. .

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 7 63 51 13 04 artzick.asso@gmail.com

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English : [Salon] de la Musique

L’événement [Salon] de la Musique Offranville a été mis à jour le 2026-07-11 par Seine-Maritime Attractivité