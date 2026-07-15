[Salon] de la Musique Espace Guy de Maupassant Offranville
samedi 21 novembre 2026 · Espace Guy de Maupassant · Offranville
Informations pratiques
Offranville
[Salon] de la Musique
Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
L’association offranvillaise Art’zic-K organise son premier Salon de la Musique.
Réunissant des exposants variés, tous en lien avec le monde musical vendeur/réparateur d’instruments, artistes, techniciens, écoles de musique… ce rendez-vous sera l’occasion d’ateliers pratiques, de conférences ou encore de puces aux instruments de seconde main.
Un événement en partenariat avec l’Harmonie Municipale d’Offranville et FA SI L’ASSO, association de parents d’élèves de l’école de musique Francis Poulenc. .
Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 7 63 51 13 04 artzick.asso@gmail.com
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English : [Salon] de la Musique
L’événement [Salon] de la Musique Offranville a été mis à jour le 2026-07-11 par Seine-Maritime Attractivité
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