Salon de la petite édition d’artiste, Multiples Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs
Salon de la petite édition d’artiste, Multiples Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs samedi 24 octobre 2026.
Saint-Martin-des-Champs
Salon de la petite édition d’artiste, Multiples
Rue Park Ar Roudour Le Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Pour la vingt-et-unième année consécutive, Les Moyens du Bord organisent la manifestation Multiples, un rendez-vous autour de la petite édition d’artiste.
Ce salon réunit une soixantaine d’artistes exposant.es venant présenter et vendre leurs œuvres estampes, sérigraphies, impressions, livres d’artiste, auto-édition… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les budgets.
Ces deux jours de salon sont enrichis d’un programme d’ateliers, de rencontres et d’un parcours d’expositions pour découvrir le multiple sous toutes ses formes. .
Rue Park Ar Roudour Le Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 25 62
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English : Salon de la petite édition d’artiste, Multiples
L’événement Salon de la petite édition d’artiste, Multiples Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX
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