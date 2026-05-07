Exposition EPYG Saint-Martin-des-Champs
Exposition EPYG Saint-Martin-des-Champs vendredi 12 juin 2026.
Saint-Martin-des-Champs
Exposition EPYG
63 Rue Jean Jaurès Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Exposition des Sculptures de Françoise GUILLOT-SPAËTY (1958)
et des dessins à l’encre de chine de Pierre-Yves GIANINI (1945-2019)
les vendredi/samedi/dimanche. 14h-18h et
sur RDV au 06 87 36 34 75 .
63 Rue Jean Jaurès Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 6 87 36 34 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition EPYG
L’événement Exposition EPYG Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Saint-Martin-des-Champs (Finistère)
- Walid Ben Selim Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs 14 mai 2026
- Une soirée à Broadway Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs 23 mai 2026
- 2ème salon vente Minéraux Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 30 mai 2026
- Représentation du ballet classique coppelia Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 18 juillet 2026
- Exposition EPYG Saint-Martin-des-Champs 6 août 2026