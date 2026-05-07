Saint-Martin-des-Champs

Exposition EPYG

63 Rue Jean Jaurès Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Exposition des Sculptures de Françoise GUILLOT-SPAËTY (1958)

et des dessins à l’encre de chine de Pierre-Yves GIANINI (1945-2019)

les vendredi/samedi/dimanche. 14h-18h et

sur RDV au 06 87 36 34 75 .

63 Rue Jean Jaurès Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 6 87 36 34 75

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English : Exposition EPYG

L’événement Exposition EPYG Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX