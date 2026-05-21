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Exposition EPYG Saint-Martin-des-Champs

Exposition EPYG Saint-Martin-des-Champs jeudi 6 août 2026.

Adresse : 63 Rue Jean Jaurès

Ville : 29600 Saint-Martin-des-Champs

Département : Finistère

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif :

Saint-Martin-des-Champs

Exposition EPYG

63 Rue Jean Jaurès Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-08-06

L’ESPACE
Exposition sculptures jean Michel KERDILES Huiles sur toiles l’espace Pierre-Yves GIANINI   .

63 Rue Jean Jaurès Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 6 87 36 34 75 

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English :

L’événement Exposition EPYG Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-05-21 par OT BAIE DE MORLAIX

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