Saint-Martin-des-Champs

Exposition EPYG

63 Rue Jean Jaurès Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-08-06

L’ESPACE

Exposition sculptures jean Michel KERDILES Huiles sur toiles l’espace Pierre-Yves GIANINI .

63 Rue Jean Jaurès Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 6 87 36 34 75

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English :

L’événement Exposition EPYG Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-05-21 par OT BAIE DE MORLAIX