Dick Annegarn Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

Dick Annegarn

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Dick Annegarn, guitariste émérite, propose un concert de chanson française. Il chante sa passion pour la terre, la langue et le verbe.

Son répertoire inclut des titres comme Sacré géranium , Bébé éléphant ou encore Mireille , honorant la nature. .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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English :

L’événement Dick Annegarn Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX