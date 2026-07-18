Dick Annegarn Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs
vendredi 2 octobre 2026 · Espace culturel LE ROUDOUR · Saint-Martin-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Martin-des-Champs
Dick Annegarn
Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 22:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Dick Annegarn, guitariste émérite, propose un concert de chanson française. Il chante sa passion pour la terre, la langue et le verbe.
Son répertoire inclut des titres comme Sacré géranium , Bébé éléphant ou encore Mireille , honorant la nature. .
Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90
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English :
L’événement Dick Annegarn Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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