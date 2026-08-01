Repas de St Martin loisirs Salle multi-activités Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

Repas de St Martin loisirs

Salle multi-activités Les Séguins Saint-Martin-des-Champs Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 08:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le comité des fêtes de saint-martin-des-champs vous propose son repas champêtre et sa randonnée randonnée rendez-vous à la salle multi activités à 8h30 départ à 9h. La participation pour la randonnée est de 2 € par participant. Un verre de l’amitié sera offert par la mairie.

Repas complet

Jambon à la broche

entrée plateau de fromage

dessert- café

un apéritif offert.

réservation et inscription jusqu’au 21 juin. .

Salle multi-activités Les Séguins Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 12 15 33

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English : Repas de St Martin loisirs

L’événement Repas de St Martin loisirs Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !