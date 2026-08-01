Repas de St Martin loisirs Salle multi-activités Saint-Martin-des-Champs
samedi 29 août 2026 · Salle multi-activités · Saint-Martin-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Martin-des-Champs
Repas de St Martin loisirs
Salle multi-activités Les Séguins Saint-Martin-des-Champs Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le comité des fêtes de saint-martin-des-champs vous propose son repas champêtre et sa randonnée randonnée rendez-vous à la salle multi activités à 8h30 départ à 9h. La participation pour la randonnée est de 2 € par participant. Un verre de l’amitié sera offert par la mairie.
Repas complet
Jambon à la broche
entrée plateau de fromage
dessert- café
un apéritif offert.
réservation et inscription jusqu’au 21 juin. .
Salle multi-activités Les Séguins Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 12 15 33
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English : Repas de St Martin loisirs
L’événement Repas de St Martin loisirs Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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