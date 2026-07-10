Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

Atelier création d’un photophore naturel

MAGASIN VERT Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Magasin Vert de Saint-Martin-des-Champs invite les enfants à participer à un atelier créatif autour de la nature et du recyclage.

Au programme

Création d’un photophore naturel à partir de matériaux recyclés et d’éléments naturels.

Découverte de la transition entre l’été et l’automne.

Comprendre l’évolution de la lumière au fil des saisons.

Sensibilisation à l’utilisation de matériaux recyclés, à une consommation d’énergie plus responsable et à l’importance de la lumière naturelle.

Tarif 5 € par enfant

Sur réservation uniquement (places limitées)

Venez partager un moment ludique, créatif et éco-responsable ! .

MAGASIN VERT Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 56 36 50 16

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English :

L’événement Atelier création d’un photophore naturel Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAIE DE MORLAIX