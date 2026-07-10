Atelier création d’un photophore naturel Saint-Martin-des-Champs
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Martin-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Martin-des-Champs
Atelier création d’un photophore naturel
MAGASIN VERT Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le Magasin Vert de Saint-Martin-des-Champs invite les enfants à participer à un atelier créatif autour de la nature et du recyclage.
Au programme
Création d’un photophore naturel à partir de matériaux recyclés et d’éléments naturels.
Découverte de la transition entre l’été et l’automne.
Comprendre l’évolution de la lumière au fil des saisons.
Sensibilisation à l’utilisation de matériaux recyclés, à une consommation d’énergie plus responsable et à l’importance de la lumière naturelle.
Tarif 5 € par enfant
Sur réservation uniquement (places limitées)
Venez partager un moment ludique, créatif et éco-responsable ! .
MAGASIN VERT Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 56 36 50 16
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English :
L’événement Atelier création d’un photophore naturel Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAIE DE MORLAIX
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