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AGENDA · Saint-Martin-des-Champs

Atelier création d’un photophore naturel Saint-Martin-des-Champs

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
MAGASIN VERT
Ville
29600 Saint-Martin-des-Champs
Département
Finistère
Tarif

Saint-Martin-des-Champs

Atelier création d’un photophore naturel

MAGASIN VERT Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Le Magasin Vert de Saint-Martin-des-Champs invite les enfants à participer à un atelier créatif autour de la nature et du recyclage.

Au programme

Création d’un photophore naturel à partir de matériaux recyclés et d’éléments naturels.
Découverte de la transition entre l’été et l’automne.
Comprendre l’évolution de la lumière au fil des saisons.
Sensibilisation à l’utilisation de matériaux recyclés, à une consommation d’énergie plus responsable et à l’importance de la lumière naturelle.

Tarif 5 € par enfant
Sur réservation uniquement (places limitées)

Venez partager un moment ludique, créatif et éco-responsable !   .

MAGASIN VERT Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 56 36 50 16 

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English :

L’événement Atelier création d’un photophore naturel Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAIE DE MORLAIX

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