FRAZEY FORD Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

FRAZEY FORD

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07 22:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Six ans après U kin B the Sun , album culte où elle explorait une soul organique et magnétique, Frazey Ford revient sur scène avec cette intensité douce et rayonnante qui la rend unique. Ancienne voix du trio folk The Be Good Tanyas, elle a depuis affirmé une écriture plus directe, incarnée, et une musique libre, empreinte de groove, de funk 70’s, et d’une spiritualité vibrante. Sa voix, à la fois fragile et puissante, flotte sur des rythmes improvisés, des lignes de basse envoûtantes et des harmonies soyeuses, comme autant d’espaces pour accueillir la joie, la colère, ou la tendresse. Sur scène, la canadienne Frazey Ford déploie une présence rare, magnétique, entre introspection et transe lumineuse. Un rendez-vous précieux avec une artiste essentielle, pour une soirée suspendue… .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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English :

L’événement FRAZEY FORD Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX