ROSEMARY STANDLEY & LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

ROSEMARY STANDLEY & LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Quand le soleil se couche Aux confins des ballades anglaises et jetant des ponts entre musique traditionnelle et répertoire savant, François Lazarevitch et Les Musiciens de Saint-Julien ont conquis depuis longtemps le monde musical au fil de projets toujours plus personnels. Ils poursuivent leurs géniales explorations avec un programme qui nous ramène aux racines de la musique folk certains recueils de chansons publiés au XIXe siècle par Vaughan Williams, Francis James Child ou encore Cecil Sharp inspirèrent les musiciens britanniques des années 1960. On peut y déceler en outre de nombreuses influences irlandaises ou écossaises, ce que devrait souligner avec enthousiasme l’ensemble qui sait si bien rendre justice à ce répertoire. Avec sa personnalité unique et sa curiosité insatiable, la chanteuse Rosemary Standley se joint à eux dans cette nouvelle aventure exaltante… .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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English :

L’événement ROSEMARY STANDLEY & LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX