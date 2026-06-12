Saint-Martin-des-Champs

Exposition en hommage à Raymond Riotte

Salle multi activités Saint-Martin-des-Champs Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Exposition en hommage à Raymond Riotte, porteur du maillot jaune sur le Tour de France 1967.

Présentation d’objets de sa collection personnelle et de documents inédits. A Saint-Martin-des-Champs, dimanche 5 juillet 2026 de 10h à 18h. .

Salle multi activités Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté memoires.stmartin89170@gmail.com

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English : Exposition en hommage à Raymond Riotte

L’événement Exposition en hommage à Raymond Riotte Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-06-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !