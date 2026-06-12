Exposition en hommage à Raymond Riotte Saint-Martin-des-Champs
Exposition en hommage à Raymond Riotte Saint-Martin-des-Champs dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Martin-des-Champs
Exposition en hommage à Raymond Riotte
Salle multi activités Saint-Martin-des-Champs Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Exposition en hommage à Raymond Riotte, porteur du maillot jaune sur le Tour de France 1967.
Présentation d’objets de sa collection personnelle et de documents inédits. A Saint-Martin-des-Champs, dimanche 5 juillet 2026 de 10h à 18h. .
Salle multi activités Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté memoires.stmartin89170@gmail.com
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English : Exposition en hommage à Raymond Riotte
L’événement Exposition en hommage à Raymond Riotte Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-06-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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