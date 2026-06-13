76 ème prix cycliste de Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs
76 ème prix cycliste de Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Martin-des-Champs
76 ème prix cycliste de Saint-Martin-des-Champs
Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
76 ème prix cycliste de Saint-Martin-des-Champs organisé par Saint-Martin-des-Champs Cyclisme et Entente Cycliste de l’Auxerrois. Le matin à partir de 10h CLM individuel. Après-midi à partir de 12h 30. Courses en ligne toutes catégories, jeunes et adultes. 16h30 Remise des Récompenses.
Circuit 11,64 Km: St Martin > Les Gouts > D221 > Le Porty > La Trée > St Martin
ATTENTION !!: Circulation interdite dans le sens contraire de la course de 9h30 à 17h. .
Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 06 94 mairie-stmartindeschamps@wanadoo.fr
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English : 76 ème prix cycliste de Saint-Martin-des-Champs
L’événement 76 ème prix cycliste de Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-06-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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