Une soirée à Broadway Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs

Une soirée à Broadway

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le festival Musiques Ad Lib vous invite, pour sa 11e édition, à passer à ses côtés… « Une soirée à Broadway » ! De grands airs de célèbres comédies musicales seront présentés tout au long de cette soirée, menée à la manière d’une « Revue » américaine, enlevée, pétillante et passionnée, enchaînant, dans une atmosphère théâtrale typique de Broadway, les numéros en solo, duo, trio & davantage encore ! Les grands classiques de Gershwin, Bernstein, Michel Legrand, Stephen Sondheim, tout comme de magnifiques pièces plus modernes, brilleront sous les timbres éclatants de chanteurs et de choristes, harmonisés savamment par les compositeurs pour transmettre la puissance émotionnelle propre à cette riche esthétique à la croisée du lyrique et du jazz, de la musique et du théâtre, la comédie musicale rayonne par son ouverture et sa diversité tant affectionnées par le festival Musiques Ad Lib… .

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Une soirée à Broadway Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2025-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX