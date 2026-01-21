Salon de lecture Parc Gué de Maulny Le Mans vendredi 3 juillet 2026.

Le Mans

Salon de lecture

Parc Gué de Maulny 54 Rue des Batignolles Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Lecture

Du 3 au 5 juillet Parc Gué de Maulny

Tout public .

Parc Gué de Maulny 54 Rue des Batignolles Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Salon de lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-06-12 par CDT72