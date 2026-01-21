Salon de lecture Parc Gué de Maulny Le Mans
Salon de lecture Parc Gué de Maulny Le Mans vendredi 3 juillet 2026.
Le Mans
Salon de lecture
Parc Gué de Maulny 54 Rue des Batignolles Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-05 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Lecture
Du 3 au 5 juillet Parc Gué de Maulny
Tout public .
Parc Gué de Maulny 54 Rue des Batignolles Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Salon de lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-06-12 par CDT72
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