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Salon de lecture Parc Gué de Maulny Le Mans

Salon de lecture Parc Gué de Maulny Le Mans vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Parc Gué de Maulny

Adresse : 54 Rue des Batignolles

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Mans

Salon de lecture

Parc Gué de Maulny 54 Rue des Batignolles Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04

Lecture
Du 3 au 5 juillet Parc Gué de Maulny
Tout public   .

Parc Gué de Maulny 54 Rue des Batignolles Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Salon de lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-06-12 par CDT72

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