Concert Quatre Saisons de l’Ukraine Eglise Saint Aldric Le Mans
Concert Quatre Saisons de l’Ukraine Eglise Saint Aldric Le Mans dimanche 21 juin 2026.
Le Mans
Concert Quatre Saisons de l’Ukraine
Eglise Saint Aldric 3 rue d’ Isaac Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Chants Folkloriques et Sacrés de l’Ukraine à travers ses quatre saisons
Voyage musical au cœur de l’Ukraine à travers ses quatre saisons entre chants sacrés et mélodies folkloriques.
Un moment de partage et d’émotion pour célébrer l’âme ukrainienne dans toute sa diversité. .
Eglise Saint Aldric 3 rue d’ Isaac Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 18 34 94 ukraineaumans@gmail.com
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English :
Folk and Sacred Songs of Ukraine through its Four Seasons
L’événement Concert Quatre Saisons de l’Ukraine Le Mans a été mis à jour le 2026-06-11 par CDT72
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