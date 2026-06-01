Concert Quatre Saisons de l’Ukraine Eglise Saint Aldric Le Mans dimanche 21 juin 2026.

Le Mans

Concert Quatre Saisons de l’Ukraine

Eglise Saint Aldric 3 rue d’ Isaac Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Chants Folkloriques et Sacrés de l’Ukraine à travers ses quatre saisons

Voyage musical au cœur de l’Ukraine à travers ses quatre saisons entre chants sacrés et mélodies folkloriques.

Un moment de partage et d’émotion pour célébrer l’âme ukrainienne dans toute sa diversité. .

Eglise Saint Aldric 3 rue d’ Isaac Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 18 34 94 ukraineaumans@gmail.com

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English :

Folk and Sacred Songs of Ukraine through its Four Seasons

L’événement Concert Quatre Saisons de l’Ukraine Le Mans a été mis à jour le 2026-06-11 par CDT72