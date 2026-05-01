Poussay

Salon de l’herbe et des fourrages

Champ de Foire Poussay Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-21 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21

Salon de l’herbe et des fourrages

Le Salon de l’herbe et des fourrages est une plateforme unique, d’essais, de démonstrations, de vitrines végétales, d’ateliers techniques et de conférences, pour aider les éleveurs dans leur choix pour l’alimentation fourragère de leurs animaux.

Restauration rapide chaude ou froide et restaurant sera à votre disposition.Tout public

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Champ de Foire Poussay 88500 Vosges Grand Est info@salonherbe.com

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English :

Salon de l’herbe et des fourrages

The Salon de l’herbe et des fourrages is a unique platform for trials, demonstrations, plant showcases, technical workshops and conferences, to help breeders make the right choices for their animals’ forage feed.

Hot and cold snacks and a restaurant will be available.

L’événement Salon de l’herbe et des fourrages Poussay a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MIRECOURT