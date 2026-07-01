SALON D’ÉCOUTE avec JULIE SEMOROZ ET PASSPARTOUT DUO, I am staying positive – buvette du parc des Cropettes, Genève

Informations pratiques

SALON D’ÉCOUTE avec JULIE SEMOROZ ET PASSPARTOUT DUO Mardi 14 juillet, 19h00 I am staying positive – buvette du parc des Cropettes

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T19:00:00+02:00 – 2026-07-14T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T19:00:00+02:00 – 2026-07-14T21:00:00+02:00

PARTIE I : Phonosynthèse

Une expérience sonore avec Julie Semoroz

Plongez dans une forêt collective où les animaux, le vent et les fréquences naturelles composent une symphonie vivante provenant des enregistrements de terrains de l’artiste. Laissez-vous envelopper par une sieste sonore mouvante, tissée de murmures, de résonances lointaines et de vibrations secrètes.

D’une durée de 60 minutes, cette immersion poétique transforme des sons du monde entier en un écosystème harmonieux où l’écoute active et la contemplation se répondent. Entre field recordings et musique live pour les humains et non humains, composée initialement pour les plantes de la serre du Jardin botanique de Genève dans le cadre du festival Korsonor, l’expérience invite à une reconnexion sensible avec le vivant. À vivre comme une promenade sonore, une méditation active, ou une exploration curieuse.

https://www.juliesemoroz.ch

https://www.instagram.com/jsemoroz/

PARTIE II : concert de PASSPARTOUT DUO

Nous apportons notre écosystème d’instruments auto-construits pour partager des textures en couches :des lignes mélodieuse simples- et des rythmes complexes.

En exploration de ce que nous pouvons faire en tant que duo sur scène, se déplaçant entre deux états : composition et improvisation.

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Au Salon du Parc : c’est l’occasion de s’échanger aussi avec les artistes (en anglais avec Passpartout)

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