SALON D’ÉCOUTE avec les Archives sonores de la fanzinothèque, I am staying positive – buvette du parc des Cropettes, Genève

Informations pratiques

SALON D’ÉCOUTE avec les Archives sonores de la fanzinothèque Mardi 21 juillet, 19h00 I am staying positive – buvette du parc des Cropettes

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T21:00:00+02:00

La Fanzinothèque genevoise (FanzinoGE) est gérée par une association à but non lucratif fondée en décembre 2022. Elle rassemble, préserve et met en valeur les fanzines, livres d’artistes et microéditions locales dans le but de promouvoir la création et la rencontre entre le public et les créat-eur-rice-x-s.

I am staying positive – buvette du parc des Cropettes Parc des Cropettes Genève Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « http://iamstayingpositive.ch/event/salon-decoute-avec-les-archives-sonores-de-la-fanzinotheque »}]

La fanzinothèque profite de l’installation sonore du pavillon des Cropettes pour ressortir ses archives format CD, vinyle ou encore K7!

DR