Salon des antiquaires Salle Eugène Leroy Le Bugue

Informations pratiques

Le Bugue

Salon des antiquaires

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

9h-18h. Salon avec à l’intérieur de la Salle Eugène Leroy de belles antiquités et à l’extérieur une brocante de qualité. Que des professionnels ! L’occasion de faire de belles affaires ! Gratuit

Le Comité des fêtes de la Fage organise un salon avec à l’ intérieur de la Salle Eugène Leroy de belles antiquités et à l’ extérieur une brocante de qualité. Que des professionnels ! L’occasion de faire de belles affaires ! Gratuit. .

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 50 58 53

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English :

9 a.m.–6 p.m. Inside the Eugène Leroy Hall, you’ll find beautiful antiques, and outside, a high-quality flea market. Only professionals! A great opportunity to find some great deals! Free

L’événement Salon des antiquaires Le Bugue a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère