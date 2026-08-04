Salon des antiquaires Salle Eugène Leroy Le Bugue
samedi 8 août 2026 · Salle Eugène Leroy · Le Bugue
Informations pratiques
Le Bugue
Salon des antiquaires
Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
9h-18h. Salon avec à l’intérieur de la Salle Eugène Leroy de belles antiquités et à l’extérieur une brocante de qualité. Que des professionnels ! L’occasion de faire de belles affaires ! Gratuit
Le Comité des fêtes de la Fage organise un salon avec à l’ intérieur de la Salle Eugène Leroy de belles antiquités et à l’ extérieur une brocante de qualité. Que des professionnels ! L’occasion de faire de belles affaires ! Gratuit. .
Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 50 58 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9 a.m.–6 p.m. Inside the Eugène Leroy Hall, you’ll find beautiful antiques, and outside, a high-quality flea market. Only professionals! A great opportunity to find some great deals! Free
L’événement Salon des antiquaires Le Bugue a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Le Bugue (Dordogne)
- Marché gourmand nocturne au Bugue Le Bugue 4 août 2026
- Exposition vente Créations Buguoises Le Bugue 5 août 2026
- Les nocturnes au Bournat Le Bugue 5 août 2026
- Les nocturnes au Bournat Le Bugue 6 août 2026
- Été actif | Spéléologie Le Bugue 7 août 2026