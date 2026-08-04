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Salon des antiquaires Salle Eugène Leroy Le Bugue

samedi 8 août 2026 · Salle Eugène Leroy · Le Bugue

Salon des antiquaires Salle Eugène Leroy Le Bugue

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle Eugène Leroy
Adresse
Allée Paul Jean Souriau
Ville
24260 Le Bugue
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Le Bugue

Salon des antiquaires

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

9h-18h. Salon avec à l’intérieur de la Salle Eugène Leroy de belles antiquités et à l’extérieur une brocante de qualité. Que des professionnels ! L’occasion de faire de belles affaires ! Gratuit
Le Comité des fêtes de la Fage organise un salon avec à l’ intérieur de la Salle Eugène Leroy de belles antiquités et à l’ extérieur une brocante de qualité. Que des professionnels ! L’occasion de faire de belles affaires ! Gratuit.   .

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 50 58 53 

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English :

9 a.m.–6 p.m. Inside the Eugène Leroy Hall, you’ll find beautiful antiques, and outside, a high-quality flea market. Only professionals! A great opportunity to find some great deals! Free

L’événement Salon des antiquaires Le Bugue a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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