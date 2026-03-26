Salon des Antiquaires Verrerie la Rochère Passavant-la-Rochère
Salon des Antiquaires Verrerie la Rochère Passavant-la-Rochère samedi 10 octobre 2026.
Salon des Antiquaires
Verrerie la Rochère 4 Rue de la Verrerie Passavant-la-Rochère Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Dans les locaux de La Verrerie La Rochère à Passavant la Rochère.
Salon expo, salles couvertes, entrée et parking gratuits, présence d’une vingtaine d’antiquaire à la Galerie d’art et le caveau de la verrerie.
Vue sur les verriers durant les 2 jours. .
Verrerie la Rochère 4 Rue de la Verrerie Passavant-la-Rochère 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Salon des Antiquaires
L’événement Salon des Antiquaires Passavant-la-Rochère a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)