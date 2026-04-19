[Salon] Des Antiquités et de la Belle Brocante Espace Guy de Maupassant Offranville
[Salon] Des Antiquités et de la Belle Brocante Espace Guy de Maupassant Offranville samedi 31 octobre 2026.
Offranville
[Salon] Des Antiquités et de la Belle Brocante
Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-31
Le CORD 76 organise un nouveau Salon des Antiquités, de la Belle brocante et des Collections à Offranville.
Au profit du Centre Henri Becquerel et de la recherche contre le Cancer, cet événement solidaire permettra aux chineurs de trouver leur bonheur parmi les nombreux stands présents. .
Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 40 89 30 collectif.octobre.rose.dieppois76@gmail.com
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L’événement [Salon] Des Antiquités et de la Belle Brocante Offranville a été mis à jour le 2026-04-15 par Seine-Maritime Attractivité
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