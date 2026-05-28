Salon des artistes Salle des fêtes Gouffern en Auge
Salon des artistes Salle des fêtes Gouffern en Auge samedi 7 novembre 2026.
Gouffern en Auge
Salon des artistes
Salle des fêtes Chambois Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 18:00:00
Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08
Exposition de tableaux, sculptures et photos. .
Salle des fêtes Chambois Gouffern en Auge 61160 Orne Normandie +33 6 85 29 37 06
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English : Salon des artistes
L’événement Salon des artistes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-28 par Terres d’Argentan Intercom
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