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Salon des artistes Salle des fêtes Gouffern en Auge

Salon des artistes Salle des fêtes Gouffern en Auge samedi 7 novembre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Chambois

Ville : 61160 Gouffern en Auge

Département : Orne

Début : samedi 7 novembre 2026

Fin : samedi 7 novembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Gouffern en Auge

Salon des artistes

Salle des fêtes Chambois Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 18:00:00

Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08

Exposition de tableaux, sculptures et photos.   .

Salle des fêtes Chambois Gouffern en Auge 61160 Orne Normandie +33 6 85 29 37 06 

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English : Salon des artistes

L’événement Salon des artistes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-28 par Terres d’Argentan Intercom

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