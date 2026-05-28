Salon des artistes Salle des fêtes Gouffern en Auge

Gouffern en Auge

Salon des artistes

Salle des fêtes Chambois Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-07 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

Exposition de tableaux, sculptures et photos. .

Salle des fêtes Chambois Gouffern en Auge 61160 Orne Normandie +33 6 85 29 37 06

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English : Salon des artistes

L’événement Salon des artistes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-28 par Terres d’Argentan Intercom