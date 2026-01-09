Salon des arts Cap Caval’Arts avenue de Skibbereen Penmarch
avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
2026-07-11
Une trentaine d’artistes exposeront peintres, sculpteurs, graveurs, graphistes ou photographes avec une très grande diversité, aussi bien dans les techniques que dans les œuvres présentées.
Pendant le salon, possibilité de s’initier à la sculpture.
Organisé par Capcaval’Arts .
avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 45 61 80 19
English : Salon des arts Cap Caval’Arts
