Salon des arts Cap Caval’Arts avenue de Skibbereen Penmarch

Salon des arts Cap Caval’Arts

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Une trentaine d’artistes exposeront peintres, sculpteurs, graveurs, graphistes ou photographes avec une très grande diversité, aussi bien dans les techniques que dans les œuvres présentées. ​

Pendant le salon, possibilité de s’initier à la sculpture.

Organisé par Capcaval’Arts .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 45 61 80 19

English : Salon des arts Cap Caval’Arts

