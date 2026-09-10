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Salon des Entrepreneurs à Langon, Espace Claude Nougaro, Langon

mercredi 30 septembre 2026 · Espace Claude Nougaro · Langon

Salon des Entrepreneurs à Langon, Espace Claude Nougaro, Langon

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Espace Claude Nougaro
Adresse
avenue Elie Samson 33210 LANGON
Ville
33210 Langon
Département
Gironde
Tarif
Entre gratuite

Salon des Entrepreneurs à Langon Mercredi 30 septembre, 09h00 Espace Claude Nougaro Gironde

Entre gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T09:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T09:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:30:00+02:00

Le salon des entrepreneurs vous donne rendez-vous dans le Sud-Gironde !
L’occasion pour tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs d’être conseillés et guidés dans leur projet par de nombreux experts.

Des ateliers thématiques sont aussi proposés :
– Conseils et astuces pour votre entreprise de 9h30 à 10h15
– Comment réussir mes premiers mois ? de 10h30 à 11h15
– Tout sur la facturation électronique de 11h30 à 12h15

Espace Claude Nougaro avenue Elie Samson 33210 LANGON Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un salon dédié à la création d’entreprise et aux entrepreneurs à Langon

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