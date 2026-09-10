Salon des Entrepreneurs à Langon, Espace Claude Nougaro, Langon
mercredi 30 septembre 2026 · Espace Claude Nougaro · Langon
Informations pratiques
Salon des Entrepreneurs à Langon Mercredi 30 septembre, 09h00 Espace Claude Nougaro Gironde
Entre gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T09:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T09:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:30:00+02:00
Le salon des entrepreneurs vous donne rendez-vous dans le Sud-Gironde !
L’occasion pour tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs d’être conseillés et guidés dans leur projet par de nombreux experts.
Des ateliers thématiques sont aussi proposés :
– Conseils et astuces pour votre entreprise de 9h30 à 10h15
– Comment réussir mes premiers mois ? de 10h30 à 11h15
– Tout sur la facturation électronique de 11h30 à 12h15
Espace Claude Nougaro avenue Elie Samson 33210 LANGON Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un salon dédié à la création d’entreprise et aux entrepreneurs à Langon
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