Salon des Entrepreneurs à Langon, Espace Claude Nougaro, Langon

Informations pratiques

Salon des Entrepreneurs à Langon Mercredi 30 septembre, 09h00 Espace Claude Nougaro Gironde

Entre gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T09:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T09:00:00+02:00 – 2026-09-30T12:30:00+02:00

Le salon des entrepreneurs vous donne rendez-vous dans le Sud-Gironde !

L’occasion pour tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs d’être conseillés et guidés dans leur projet par de nombreux experts.

Des ateliers thématiques sont aussi proposés :

– Conseils et astuces pour votre entreprise de 9h30 à 10h15

– Comment réussir mes premiers mois ? de 10h30 à 11h15

– Tout sur la facturation électronique de 11h30 à 12h15

Espace Claude Nougaro avenue Elie Samson 33210 LANGON Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un salon dédié à la création d’entreprise et aux entrepreneurs à Langon