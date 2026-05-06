Salon des Métiers d’Art et Artisanats, Parc des expositions, La Teste-de-Buch

Informations pratiques

Salon des Métiers d’Art et Artisanats 21 et 22 novembre Parc des expositions Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T10:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Pour sa 10ᵉ édition, les 21 et 22 novembre 2026 au Parc des Expositions de La Teste-de-Buch, PILOTE CREA revient avec un événement consacré aux Métiers d’Art et à l’Artisanat, toutes disciplines confondues.

100 créateurs, artisans et artistes y présenteront leurs créations originales : pièces uniques ou petites séries, réalisées avec passion et savoir-faire.

Bois, métal, peinture, verre, textile, maroquinerie, upcycling, tissage… chacun pourra découvrir un univers riche en créativité et en authenticité. Entre décoration, artisanat d’art et objets revisités, chaque stand réserve des créations singulières, loin des productions standardisées.

De très belles idées de cadeaux pour les fêtes !

Pensé pour le grand public comme pour les professionnels — boutiques, décorateurs d’intérieur, architectes et prescripteurs — ce salon est un véritable lieu de découverte, d’échange et d’inspiration autour de créations originales et de qualité.

Parc des expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pour sa 10ᵉ édition, les 21 et 22 novembre 2026 au Parc des Expositions de La Teste-de-Buch, PILOTE CREA revient avec un événement consacré aux Métiers d’Art et à l’Artisanat. artisanats métiers d’art

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