Informations pratiques

Salon des métiers du service public – édition 2026 IPAG Rennes Mercredi 16 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Une journée d’échanges avec des professionnels pour connaître les différents métiers et concours de la fonction publique.

**Venez rencontrer nos intervenants sur leurs stands de 9h à 17h :**

– Affaires Maritimes

– Métiers de la documentation (bibliothèque)

– Administrations scolaires et universitaires

– Douanes

– DGCCRF

– Police

– DRFIP

– Métiers de la justice

– Commissariat aux armées

– Gendarmerie

– Tribunal Administratif

– Armée de terre

– Marine nationale

– Armée de l’air

– Métiers de la territoriale et CDG 35 – CDG 22

– Banque de France

– EHESP

– IRA

– EN3S

– Inspection du travail

– Métiers des administrations à l’étranger

– Maison de l’Europe

– Sénat

– Métiers de l’Administration Territoriale de l’Etat (ATE)

La fonction publique, pourquoi pas ?

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Les services publics sont au cœur de notre quotidien : l’éducation, la santé, la préservation de l’environnement, la sécurité, la justice, la délivrance de prestations ou les services à la personne… Nous bénéficions tous de ces différents services publics, chaque jour !

**Saviez-vous que la fonction publique est le 1er employeur de France, grâce à ses 5,6 millions d’agents et ses 1 000 métiers différents ?**

C’est ce qui fait la richesse de la fonction publique : tout le monde y a sa place!

Enseignant, agent d’accueil et de conseil, soignant, météorologue, diplomate, travailleur social, informaticien, chercheur, chef de projet urbanisme, agent au service de la protection de la biodiversité, cuisinier, policier, juriste, technicien voirie, conservateur du patrimoine… La liste est longue !

Rejoindre le service public, c’est :

* La promesse d’un métier qui a du sens

* La perspective de développer des compétences professionnelles variées

* La possibilité tout au long de son parcours de changer de métier, d’environnement et de territoire, tout en restant au sein de la fonction publique !

Une journée de découverte

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Afin de vous éclairer sur les parcours, les perspectives, les enjeux et les débouchés, l’Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) organise une journée de présentations et d’échanges avec des écoles de formations (IRA de Nantes, EHESP, EN3S…) et représentants de différentes administrations :

* Finances publiques

* Police

* Justice

* Défense

* Douanes

* et bien d’autres…

Au programme : conférences, tables rondes et échanges avec des professionnels.

_Le salon des métiers du service public est organisé par :_

_- l’IPAG de l’Université de Rennes_

_- l’Université Rennes 2_

_- l’EHESP_

_- l’ENS Rennes_

_- Sciences Po Rennes_

_En partenariat avec la Plateforme RH de la Préfecture de région Bretagne_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-16T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-16T18:00:00.000+02:00

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IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



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