Salon des Sites remarquables du Goût, 28ème édition Salle des fêtes Salers

Salon des Sites remarquables du Goût, 28ème édition

Salle des fêtes 4, rue du Couvent Salers Cantal

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-03

2026-05-01

Pendant trois jours, une trentaine de producteurs, venus de toutes les régions de France, font découvrir les richesses de leur SITE REMARQUABLE DU GOÛT parce qu’ils ont fait le pari de la promotion du goût, des saveurs et de la qualité !

+33 6 82 33 77 01 anne-marie.bouyge@orange.fr

English :

During three days, about thirty producers, coming from all the regions of France, make discover the wealth of their REMARKABLE SITE OF THE TASTE because they made the bet of the promotion of the taste, the flavours and the quality!

