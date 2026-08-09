Salon des vins et produits régionaux Salle des fêtes Maîche
vendredi 23 octobre 2026 · Salle des fêtes · Maîche
Informations pratiques
Maîche
Salon des vins et produits régionaux
Salle des fêtes Rue Saint-Michel Maîche Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 17:00:00
fin : 2026-10-23 22:00:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25
Chaque année, fin octobre, et durant tout un week-end, la Jeanne d’Arc a le plaisir d’accueillir le Salon des Vins et Produits Régionaux de Maîche. De nombreux exposants, viticulteurs et producteurs vous feront apprécier leurs bons et beaux produits. Vins, gastronomie et convivialité sont les maîtres mots de ce salon. .
Salle des fêtes Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 96 43 87 ja-maiche@orange.fr
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English : Salon des vins et produits régionaux
L’événement Salon des vins et produits régionaux Maîche a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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