Informations pratiques

Maîche

Brocante de Maîche

Place de la Rasse Maîche Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11

Brocante mensuelle de MAICHE, tous les deuxièmes dimanche de chaque mois d’avril à novembre, grand parking, buvette, nombreux exposants , inscriptions par téléphone. .

Place de la Rasse Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 75 33 54 08 Artstournelle@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante de Maîche

L’événement Brocante de Maîche Maîche a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER