AGENDA · Maîche
Brocante de Maîche Maîche
dimanche 9 août 2026 · Maîche
Informations pratiques
Maîche
Brocante de Maîche
Place de la Rasse Maîche Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11
Brocante mensuelle de MAICHE, tous les deuxièmes dimanche de chaque mois d’avril à novembre, grand parking, buvette, nombreux exposants , inscriptions par téléphone. .
Place de la Rasse Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 75 33 54 08 Artstournelle@sfr.fr
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English : Brocante de Maîche
L’événement Brocante de Maîche Maîche a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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