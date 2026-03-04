Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” au SavoiExpo à Chambéry Chambéry Chambéry 13 et 14 juin entrée gratuite

RDV les 13 et 14 juin 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au SavoiExpo à Chambéry. 150 exposants – 40 conférences. ENTREE GRATUITE

**Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” au SavoiExpo à Chambéry**

– Samedi 13 juin 2026 de 14:00 à 20:00

– Dimanche 14 juin 2026 de 10:00 à 19:00

**ENTREE GRATUITE / CONFERENCES GRATUITES**

Un rendez-vous IMMANQUABLE pour découvrir durant un week-end des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

**CE QUI VOUS ATTEND au Salon bien-être de Chambéry !**

– 150 exposants

– 40 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks

– 5 univers :

* L’univers et l’espace du bien-être : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

* Les Médecines douces et alternatives : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

* L’univers nature et bio : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

* L’univers Minéraux & bijoux : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…

* Les Arts divinatoires : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…

Échangez avec les exposants, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences gratuits.

________________

**INFORMATIONS PRATIQUES**

– Lieu de l’événement : Savoiexpo – 1725 Avenue du Grand Arietaz – 73000 Chambery

– Espace Foodtrucks

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T19:00:00.000+02:00

1

https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-bien-etre-yozenco-savoiexpo-chambery/ https://yozenco.com/salons/france/chambery/150-salon-bien-etre-medecines-douces-et-arts-divinatoires

Chambéry 73000 Chambéry 73000 Savoie



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

