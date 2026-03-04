Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” au SavoiExpo à Chambéry Chambéry Chambéry
RDV les 13 et 14 juin 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au SavoiExpo à Chambéry. 150 exposants – 40 conférences. ENTREE GRATUITE
**Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” au SavoiExpo à Chambéry**
– Samedi 13 juin 2026 de 14:00 à 20:00
– Dimanche 14 juin 2026 de 10:00 à 19:00
**ENTREE GRATUITE / CONFERENCES GRATUITES**
Un rendez-vous IMMANQUABLE pour découvrir durant un week-end des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.
**CE QUI VOUS ATTEND au Salon bien-être de Chambéry !**
– 150 exposants
– 40 conférences et ateliers gratuits
– 1 espace foodtrucks
– 5 univers :
* L’univers et l’espace du bien-être : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…
* Les Médecines douces et alternatives : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…
* L’univers nature et bio : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…
* L’univers Minéraux & bijoux : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…
* Les Arts divinatoires : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…
Échangez avec les exposants, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences gratuits.
**INFORMATIONS PRATIQUES**
– Lieu de l’événement : Savoiexpo – 1725 Avenue du Grand Arietaz – 73000 Chambery
– Espace Foodtrucks
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-14T19:00:00.000+02:00
https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-bien-etre-yozenco-savoiexpo-chambery/ https://yozenco.com/salons/france/chambery/150-salon-bien-etre-medecines-douces-et-arts-divinatoires
Chambéry 73000 Chambéry 73000 Savoie