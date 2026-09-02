Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Salon du bien-être et nature

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Plongez dans un week-end dédié à la sérénité, au bien-être.

Programme à venir

Artisans, thérapeutes, conférences, ateliers & produits naturels

Entrée 2€ (pour les 2 jours accès aux conférences et ateliers + participation à la tombola) 2 .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 88 19 65 22 lireensemble@yahoo.com

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English :

Immerse yourself in a weekend dedicated to serenity and well-being.

L’événement Salon du bien-être et nature Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)