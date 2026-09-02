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Salon du bien-être et nature Villefranche-de-Rouergue

samedi 14 novembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Salon du bien-être et nature Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
2 Tarif de base plein tarif

Villefranche-de-Rouergue

Salon du bien-être et nature

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-14

Plongez dans un week-end dédié à la sérénité, au bien-être.
Programme à venir
Artisans, thérapeutes, conférences, ateliers & produits naturels

Entrée 2€ (pour les 2 jours accès aux conférences et ateliers + participation à la tombola) 2  .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 88 19 65 22  lireensemble@yahoo.com

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English :

Immerse yourself in a weekend dedicated to serenity and well-being.

L’événement Salon du bien-être et nature Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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