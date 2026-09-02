Salon du bien-être et nature Villefranche-de-Rouergue
samedi 14 novembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Salon du bien-être et nature
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14
Plongez dans un week-end dédié à la sérénité, au bien-être.
Programme à venir
Artisans, thérapeutes, conférences, ateliers & produits naturels
Entrée 2€ (pour les 2 jours accès aux conférences et ateliers + participation à la tombola) 2 .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 88 19 65 22 lireensemble@yahoo.com
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English :
Immerse yourself in a weekend dedicated to serenity and well-being.
L’événement Salon du bien-être et nature Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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