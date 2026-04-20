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Jardin des liens à la Basse Cour Villefranche-de-Rouergue

Jardin des liens à la Basse Cour Villefranche-de-Rouergue

Jardin des liens à la Basse Cour Villefranche-de-Rouergue mardi 8 septembre 2026.

Adresse : 10 Rue Jacques Borelly

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : mardi 8 septembre 2026

Fin : mardi 8 septembre 2026

Tarif :

Villefranche-de-Rouergue

Jardin des liens à la Basse Cour

10 Rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-08
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-09-08 2026-09-12

Envie de partager un moment convivial, créatif et joyeux ?
Rejoignez-nous pour des après-midis rythmés par des histoires, des lectures, des chants et des jeux collectifs animés par Céline Mistral, chanteuse et comédienne. Ateliers ouverts à tous une belle occasion de se rencontrer, de créer et de partager !   .

10 Rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 87 91 

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Want to share a convivial, creative and joyful moment?

L’événement Jardin des liens à la Basse Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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