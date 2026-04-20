Villefranche-de-Rouergue

Jardin des liens à la Basse Cour

10 Rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-08

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08 2026-09-12

Envie de partager un moment convivial, créatif et joyeux ?

Rejoignez-nous pour des après-midis rythmés par des histoires, des lectures, des chants et des jeux collectifs animés par Céline Mistral, chanteuse et comédienne. Ateliers ouverts à tous une belle occasion de se rencontrer, de créer et de partager ! .

10 Rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 87 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to share a convivial, creative and joyful moment?

L’événement Jardin des liens à la Basse Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)