Conférence Mon histoire d’amour avec les chemins de Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue
samedi 12 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Conférence Mon histoire d’amour avec les chemins de Saint Jacques
Rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Mahdi du Camino partagera avec vous son amour pour les chemins de pèlerinage.
Mahdi a marché sur de nombreux chemins de Compostelle, mais également les chemins de Jérusalem ou de Rome. Il est passé à Villefranche de Rouergue l’été dernier en cheminant sur la voie Conques-Toulouse. .
Rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 18 15 18 02 francoislherm@wanadoo.fr
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English :
Mahdi du Camino will share his love for pilgrimage routes with you.
L’événement Conférence Mon histoire d’amour avec les chemins de Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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