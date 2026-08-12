Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Conférence Mon histoire d’amour avec les chemins de Saint Jacques

Rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Mahdi du Camino partagera avec vous son amour pour les chemins de pèlerinage.

Mahdi a marché sur de nombreux chemins de Compostelle, mais également les chemins de Jérusalem ou de Rome. Il est passé à Villefranche de Rouergue l’été dernier en cheminant sur la voie Conques-Toulouse. .

Rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 18 15 18 02 francoislherm@wanadoo.fr

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English :

Mahdi du Camino will share his love for pilgrimage routes with you.

L’événement Conférence Mon histoire d’amour avec les chemins de Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)