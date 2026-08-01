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Cinéma en plein air Lilo et Stich (live action) Villefranche-de-Rouergue

mardi 18 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Cinéma en plein air Lilo et Stich (live action) Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Villefranche-de-Rouergue

Cinéma en plein air Lilo et Stich (live action)

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

On vous attend nombreux pour partager cette belle soirée cinéma en plein air !
Venez en famille ou entre amis profiter d’un moment convivial sous les étoiles
Des pop corn et boissons seront disponibles à la vente sur place.
Pensez à venir un peu en avance pour vous installer confortablement (chaises, plaid, coussins…).
Tout public

L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.   .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20 

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English :

We hope to see many of you there to enjoy this wonderful evening of outdoor movies!

L’événement Cinéma en plein air Lilo et Stich (live action) Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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