Cinéma en plein air Lilo et Stich (live action) Villefranche-de-Rouergue
mardi 18 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Cinéma en plein air Lilo et Stich (live action)
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
On vous attend nombreux pour partager cette belle soirée cinéma en plein air !
Venez en famille ou entre amis profiter d’un moment convivial sous les étoiles
Des pop corn et boissons seront disponibles à la vente sur place.
Pensez à venir un peu en avance pour vous installer confortablement (chaises, plaid, coussins…).
Tout public
L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille. .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20
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English :
We hope to see many of you there to enjoy this wonderful evening of outdoor movies!
L’événement Cinéma en plein air Lilo et Stich (live action) Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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