Villefranche-de-Rouergue

Cassandre Fournet, Relevés du quotidien

21 rue de la République Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-19

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-08-19

Installation dans le cadre de l’exposition Ballade à quatre temps pour un été invitations aux lauréats du prix du public des anciens Prix Jeune Création de L’Atelier Blanc.

Dans Relevés du quotidien, la peinture, le dessin et l’installation prennent pour point de départ des éléments ordinaires du paysage urbain boîtiers électriques, fragments de chantier, végétation spontanée, objets de signalisation ou débris de matériaux. Prélevés de leur contexte habituel, ces détails deviennent les témoins d’un territoire en transformation.

Les œuvres procèdent par observation, collecte et déplacement. Les motifs peints s’attardent sur des éléments souvent ignorés, tandis que les installations empruntent certains codes de présentation archéologique fragments rassemblés, vestiges exposés, relevés dessinés. Sans chercher à reconstituer une histoire précise, elles interrogent la manière dont nous regardons les traces discrètes qui composent notre environnement.

Entre chantier et site de fouille, entre document et fiction, l’exposition propose une attention portée à ce qui affleure à la surface du présent. Les objets les plus communs y apparaissent comme des indices inscrits dans la matière du paysage. .

21 rue de la République Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 81 21 83 61 contact@atelier-blanc.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Installation as part of the Ballade à quatre temps pour un été exhibition: invitations to the winners of the public prize of L’Atelier Blanc’s former Prix Jeune Création.

L’événement Cassandre Fournet, Relevés du quotidien Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)