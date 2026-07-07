La Ville aux Enfants Jeux en bois Echecs Initiation & table de jeu Villefranche-de-Rouergue
mercredi 19 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
La Ville aux Enfants Jeux en bois Echecs Initiation & table de jeu
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez profiter en famille d’ateliers créatifs, d’ateliers découverte de l’univers du cirque, d’animations autour du sport et de diverses activités ludiques les mercredis et samedis.
Pendant les animations, les enfants sont placés sous la responsabilité des parents.
Du 8 juillet au 19 août de 15h30 à 19h Place Saint Jean .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Wednesdays and Saturdays, the whole family can enjoy creative workshops, circus workshops, sports activities and other fun activities.
L’événement La Ville aux Enfants Jeux en bois Echecs Initiation & table de jeu Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- La Caravane du Sport Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Opéra Bastide World Troubadours Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Opéra Bastide Paris–Berlin Cabaret Villefranche-de-Rouergue 16 juillet 2026
- Opéra Bastide L’opéra boeuf Villefranche-de-Rouergue 17 juillet 2026
- Mammobile dépistage du cancer du sein Villefranche-de-Rouergue 21 juillet 2026