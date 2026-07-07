Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

La Ville aux Enfants Jeux en bois Echecs Initiation & table de jeu

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Venez profiter en famille d’ateliers créatifs, d’ateliers découverte de l’univers du cirque, d’animations autour du sport et de diverses activités ludiques les mercredis et samedis.

Pendant les animations, les enfants sont placés sous la responsabilité des parents.

Du 8 juillet au 19 août de 15h30 à 19h Place Saint Jean .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

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English :

On Wednesdays and Saturdays, the whole family can enjoy creative workshops, circus workshops, sports activities and other fun activities.

L’événement La Ville aux Enfants Jeux en bois Echecs Initiation & table de jeu Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)