Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Rétrospective du circuit international de vitesse

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Rendez-vous le weekend des 23 et 24 août autour de la Halle pour la rétrospective du circuit international de vitesse où plus de 100 motos et mobylettes d’époque seront exposées.

Une journée rétrospective pour revivre les grandes heures qui ont marqué l’histoire motocycliste à Villefranche et ses compétitions historiques internationales qui ont eu lieu dans les années 50 sur le circuit dit de Farrou.

Expo de motos anciennes sous la halle et reconstitutions de départs de course avec des motos d’époque.

Un événement proposé par la Commune de Villefranche dans le cadre de Villef’ Estival. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

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English :

Join us on the weekend of August 23 and 24 around the Halle for the retrospective of the international speed circuit, where over 100 vintage motorcycles and mopeds will be on display.

L’événement Rétrospective du circuit international de vitesse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)