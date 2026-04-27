Salon du bien-etre inspir’ Centre holistique Sanawave Bayonne

Bayonne

Salon du bien-etre inspir’

Centre holistique Sanawave 27 av marechal soult Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Salon du Bien-Être Inspir’ se déroulant au Centre holisitque Sanawave est un événement dédié à la découverte et à l’épanouissement personnel. Il réunit plusieurs praticiens passionnés proposant des soins et accompagnements variés, accessibles à tous, dans une atmosphère bienveillante et ressourçante.

Les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer directement des thérapeutes, d’échanger avec eux et de découvrir différentes approches du bien-être. Des conférences inspirantes seront également proposées afin d’approfondir certains sujets liés au développement personnel et à l’harmonisation globale.

Un atelier de canalisation viendra compléter le programme, offrant une expérience unique de connexion et d’exploration intérieure. Ce salon se veut un véritable moment de pause, d’écoute et de reconnexion à soi. .

Centre holistique Sanawave 27 av marechal soult Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 47 96 88 sanawave64@gmail.com

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English :

L’événement Salon du bien-etre inspir’ Bayonne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Bayonne