Aix-en-Provence

Salon du disque, CD et DVD de collection

Du vendredi 1er au samedi 2 mai 2026 de 9h à 19h.

Du vendredi 15 au samedi 16 mai 2026 de 9h à 19h.

Du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2026 de 9h à 19h.

Du vendredi 14 au samedi 15 août 2026 de 9h à 19h. Place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-15 2026-07-17 2026-08-14

Depuis plus de 25 ans Sonorama organise des salons du disque à Aix-en-Provence. Les prochaines éditions ont lieu sur la place du Général de Gaulle (La Rotonde) avec une dizaine de disquaires professionnels venus de toute la France

Cette animation devrait accueillir des centaines de personnes intéressées par tous les genres de musiques. Plus de 100 000 disques vinyle et C.D., affiches, D.V.D., magazines, tout ce qui se rapporte aux artistes, des articles d’une belle diversité et en excellent état, seront proposés par des disquaires professionnels.



Les acheteurs trouvent à la fois de la marchandise la plus diverse, et surtout de bonne qualité. Il y en a pour tous les goûts, tous les genres, toutes les époques, des plus connus aux introuvables.



Genres musicaux Rock, Jazz, Blues, Country, Soul, Pop, Rap, Funky, etc.

Variétés françaises et étrangères, Folklore, documents sonores, affiches, bandes dessinées, musiques de films, etc…Tous les genres, toutes les époques ! .

Place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 35 33 92 jean.marchandiau@orange.fr

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English :

For more than 25 years Sonorama has been organizing record fairs in Aix-en-Provence. The next editions will take place on the Place du Général de Gaulle (La Rotonde) with a dozen of professional record shops from all over France

L’événement Salon du disque, CD et DVD de collection Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence