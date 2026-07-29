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AGENDA · Saint-Chels

Salon du Livre à Saint-Chels Saint-Chels

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Chels

Salon du Livre à Saint-Chels Saint-Chels

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
salle des fêtes
Ville
46160 Saint-Chels
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Saint-Chels

Salon du Livre à Saint-Chels

salle des fêtes Saint-Chels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs.

Ce salon met à l'honneur les récits de terroir et les ouvrages valorisant les hommes et territoires du Quercy.

Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs.

Ce salon met à l'honneur les récits de terroir et les ouvrages valorisant les hommes et territoires du Quercy.

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salle des fêtes Saint-Chels 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 75 61  mairie.stchels@wanadoo.fr

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English :

A series of literary fairs spread across six municipalities in the region, each dedicated to a specific theme to promote books and authors.

This fair highlights local stories and works that celebrate the people and regions of Quercy.

L’événement Salon du Livre à Saint-Chels Saint-Chels a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Figeac

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