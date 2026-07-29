Salon du Livre à Saint-Chels Saint-Chels
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Chels
Informations pratiques
Saint-Chels
Salon du Livre à Saint-Chels
salle des fêtes Saint-Chels Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs.
Ce salon met à l'honneur les récits de terroir et les ouvrages valorisant les hommes et territoires du Quercy.
Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs.
Ce salon met à l'honneur les récits de terroir et les ouvrages valorisant les hommes et territoires du Quercy.
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salle des fêtes Saint-Chels 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 75 61 mairie.stchels@wanadoo.fr
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English :
A series of literary fairs spread across six municipalities in the region, each dedicated to a specific theme to promote books and authors.
This fair highlights local stories and works that celebrate the people and regions of Quercy.
L’événement Salon du Livre à Saint-Chels Saint-Chels a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Figeac
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