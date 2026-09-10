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AGENDA · Le Mans

Salon du livre ancien Rue du Livre Le Mans

dimanche 4 octobre 2026 · Rue du Livre · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Livre
Adresse
Rue Jankowski
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Salon du livre ancien

Rue du Livre Rue Jankowski Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Dans le cadre de Faites Lire ! et de la Rue du Livre . Venez découvrir et vous plonger dans des livres anciens ! Gratuit, de 10h à 18h.
Dans le cadre de Faites Lire ! et de la Rue du Livre . Venez découvrir et vous plonger dans des livres anciens ! Gratuit, de 10h à 18h.   .

Rue du Livre Rue Jankowski Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53 

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English :

As part of Faites Lire! and the Rue du Livre . Come and discover and immerse yourself in old books! Free, from 10am to 6pm.

L’événement Salon du livre ancien Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72

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