Salon du livre Salle des fêtes Bâgé-Dommartin
samedi 28 novembre 2026 · Salle des fêtes · Bâgé-Dommartin
Informations pratiques
Bâgé-Dommartin
Salon du livre
Salle des fêtes Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
La 5ème édition du salon en partenariat ave la librairie Le Cadran LUnuaire. Une vingtaine d’auteurs seront présents tou au long de la journée.. Invité d’honneur Sandrine Colette.
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Salle des fêtes Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 73 55 14 94 mediatheque@bage-dommartin.fr
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English : Book fair
The 5th edition of the book fair, in partnership with Le Cadran LUnuaire bookstore. About twenty authors will be in attendance throughout the day. Guest of honor: Sandrine Colette.
L’événement Salon du livre Bâgé-Dommartin a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
À voir aussi à Bâgé-Dommartin (Ain)
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- Visite de la chapelle d’Aigrefeuille, Chapelle Aigrefeuille, Bâgé-Dommartin 19 septembre 2026
- Visite du lavoir-abreuvoir de Montépin, Lavoir-abreuvoir, Bâgé-Dommartin 19 septembre 2026
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