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AGENDA · Bâgé-Dommartin

Salon du livre Salle des fêtes Bâgé-Dommartin

samedi 28 novembre 2026 · Salle des fêtes · Bâgé-Dommartin

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Bâgé-la-Ville
Ville
01380 Bâgé-Dommartin
Département
Ain
Tarif

Bâgé-Dommartin

Salon du livre

Salle des fêtes Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

La 5ème édition du salon en partenariat ave la librairie Le Cadran LUnuaire. Une vingtaine d’auteurs seront présents tou au long de la journée.. Invité d’honneur Sandrine Colette.
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Salle des fêtes Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 73 55 14 94  mediatheque@bage-dommartin.fr

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English : Book fair

The 5th edition of the book fair, in partnership with Le Cadran LUnuaire bookstore. About twenty authors will be in attendance throughout the day. Guest of honor: Sandrine Colette.

L’événement Salon du livre Bâgé-Dommartin a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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