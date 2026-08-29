Salon du livre Salle des fêtes Bâgé-Dommartin

Informations pratiques

Bâgé-Dommartin

Salon du livre

Salle des fêtes Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

La 5ème édition du salon en partenariat ave la librairie Le Cadran LUnuaire. Une vingtaine d’auteurs seront présents tou au long de la journée.. Invité d’honneur Sandrine Colette.

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Salle des fêtes Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 73 55 14 94 mediatheque@bage-dommartin.fr

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English : Book fair

The 5th edition of the book fair, in partnership with Le Cadran LUnuaire bookstore. About twenty authors will be in attendance throughout the day. Guest of honor: Sandrine Colette.

L’événement Salon du livre Bâgé-Dommartin a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux