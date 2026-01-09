Salon du livre Citalivres Salles de l’Arsenal de la Citadelle Le Château-d’Oléron

Salon du livre Citalivres

Salles de l'Arsenal de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d'Oléron Charente-Maritime

2026-04-25 10:00:00

2026-04-26 19:00:00

2026-04-25

Salon du livre avec entretiens et dédicaces d’auteurs connus et locaux. Nombreux éditeurs et auteurs (autoédition) aux rez-de-chaussée. Jeux et animations pour enfants.

Salles de l’Arsenal de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lacitadelledulivreoleron@gmail.com

Book fair with talks and signings by well-known local authors. Numerous publishers and authors (self-publishing) on the first floor. Games and entertainment for children.

