Salon du Livre d’Arvert 10ème édition Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Informations pratiques

Arvert

Salon du Livre d’Arvert 10ème édition

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

10ème édition du Salon du Livre d’Arvert ! Salon, Tombola, Concours de dessin & Exposition !

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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

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English :

The 10th Annual Arvert Book Fair! Fair, Raffle, Drawing Contest, and Exhibition!

L’événement Salon du Livre d’Arvert 10ème édition Arvert a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique