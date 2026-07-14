Salon du Livre d’Arvert 10ème édition Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
dimanche 6 décembre 2026 · Salles des Fêtes d'Arvert · Arvert
Informations pratiques
Arvert
Salon du Livre d’Arvert 10ème édition
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
10ème édition du Salon du Livre d’Arvert ! Salon, Tombola, Concours de dessin & Exposition !
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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
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English :
The 10th Annual Arvert Book Fair! Fair, Raffle, Drawing Contest, and Exhibition!
L’événement Salon du Livre d’Arvert 10ème édition Arvert a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique
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