Granville

Salon du livre de Granville 2026

63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Avec le thème porteur Histoire et histoires , le Salon du livre de Granville s’ouvrira à tous gratuitement, comme chaque année, à la mi-juillet.

Au programme, ventes et dédicaces, nombreux entretiens avec les auteurs et autrices. 60 écrivains de renommée nationale, ou plus ancrés dans la région, viennent rencontrer leur public. Romans, témoignages, essais, livres jeunesse, romans graphiques, toute la littérature contribuera à la réflexion et au plaisir de lire.

Convivialité garantie! .

63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 37 91 34 62 chtabard@orange.fr

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English : Salon du livre de Granville 2026

L’événement Salon du livre de Granville 2026 Granville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer