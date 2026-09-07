Salon du livre des autrices et des auteurs de Renage avec Alice Doublier, Médiathèque municipale Paul Eluard, Renage
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque municipale Paul Eluard · Renage
Informations pratiques
Salon du livre des autrices et des auteurs de Renage avec Alice Doublier Dimanche 4 octobre, 10h00 Médiathèque municipale Paul Eluard Isère
Entrée libre. Achats possibles de livres dédicacés.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Saviez-vous que Renage comptait plusieurs autrices et auteurs ? Venez les rencontrer et découvrir leurs livres. Romans, documentaires, bandes dessinées, livres pour enfants, il y en a pour tous les goûts.
Avec la participation très attendue d’Alice Doublier., autrice de renom qui fréquentait la bibliothèque de Renage quand elle était enfant ! Son tout dernier roman autour des femmes de sa famille est publié sous le nom d’Alice Vilela.
Entrée libre. Achats possibles de livres dédicacés. Tout public.
Médiathèque municipale Paul Eluard 750 rue de la République 38140 Renage Renage 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476062973 https://www.la-fee-verte.fr/
Biblis en folie 2026
©Alice Doublier
À voir aussi à Renage (Isère)
- Pestacle pour Pitchoon pour les 0-3 ans, Médiathèque municipale Paul Eluard, Renage 3 octobre 2026
- Exposition : La papeterie de Renage, Médiathèque municipale Paul Eluard, Renage 3 octobre 2026
- Escape game Sur les traces de Champolion, Médiathèque municipale Paul Eluard, Renage 3 octobre 2026
- Escape game Sur les traces de Champolion, Médiathèque municipale Paul Eluard, Renage 3 octobre 2026