Salon du livre des autrices et des auteurs de Renage avec Alice Doublier, Médiathèque municipale Paul Eluard, Renage

Informations pratiques

Salon du livre des autrices et des auteurs de Renage avec Alice Doublier Dimanche 4 octobre, 10h00 Médiathèque municipale Paul Eluard Isère

Entrée libre. Achats possibles de livres dédicacés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Saviez-vous que Renage comptait plusieurs autrices et auteurs ? Venez les rencontrer et découvrir leurs livres. Romans, documentaires, bandes dessinées, livres pour enfants, il y en a pour tous les goûts.

Avec la participation très attendue d’Alice Doublier., autrice de renom qui fréquentait la bibliothèque de Renage quand elle était enfant ! Son tout dernier roman autour des femmes de sa famille est publié sous le nom d’Alice Vilela.

Entrée libre. Achats possibles de livres dédicacés. Tout public.

Médiathèque municipale Paul Eluard 750 rue de la République 38140 Renage Renage 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476062973 https://www.la-fee-verte.fr/

Biblis en folie 2026

©Alice Doublier