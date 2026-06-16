SALON DU LIVRE L’ASSASSIN HABITE DANS LE 29 Fouesnant jeudi 6 août 2026.

Fouesnant

SALON DU LIVRE L’ASSASSIN HABITE DANS LE 29

Place de l’Église Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Ce salon est une occasion de découvrir des auteurs locaux ou résidents du Finistère, avec une diversité de styles et de genres liés au polar. Le collectif met en avant la richesse du genre policier. .

Place de l’Église Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 79 58 16 92

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English :

L’événement SALON DU LIVRE L’ASSASSIN HABITE DANS LE 29 Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-16 par OT FOUESNANT LES GLENAN